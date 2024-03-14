Сноубордисты на дорогах, люди толкают автобусы: что происходит в Алматы из-за мощного снегопада

Сильный снегопад накрыл 14 марта Алматы. Город погрузился в огромные пробки, парализована работа аэропорта, люди вынуждены толкать пассажирские автобусы, сообщает Zakon.kz.

Из-за снежного коллапса коммунальные службы переведены в усиленный режим. Напряженная ситуация наблюдается на автодорогах. Скорым тяжело передвигаться по городу.





Алматинцы толкают на ВОАД застрявшие автобусы. По прогнозу синоптиков, после 16:00 14 марта до 04:00 15 марта в городе ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега высотой 8-10 см.

Как сообщают Zakon.kz читатели, в некоторых районах Алматы нет электричества. Редакция запросила информацию у акимата.

Вместе с тем в социальных сетях появляются видео, на которых предприимчивые алматинцы катаются по заснеженным улицам на сноубордах.

Ранее сообщалось, что вылеты из аэропорта 14 марта временно приостановили из-за бушующего снегопада с сильным ветром в Алматы. Из-за снегопада на дорогах Алматы образовались 11-балльные пробки.