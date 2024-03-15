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Законодательство РК

В Алматинской области трех человек спасли из снежного плена

В Алматинской области трех человек спасли из снежного плена, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 06:01 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили, что в Алматинской области на автодороге "Алматы-Кеген" в снежном заносе застрял автомобиль с людьми, передает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что на место незамедлительно выехали спасатели.

"Вызволены из снежного плена застрявшая техника и находившиеся в ней 3 человека. В медицинской помощи не нуждались. Граждане были сопровождены до с. Кеген", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее 10 марта сообщалось, что в Абайской области из снежного плена спасли пять человек.

Елена Вебер
Алматинская область
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