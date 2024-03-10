В Абайской области из снежного плена спасли пять человек

В МЧС РК сообщили, что в Жарминском районе в 15 км от села Калбатау, в снежном заносе оказались 3 легковых автомобиля, передает Zakon.kz

На место происшествия были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда села.



Спасателями из три легковых автомобилей было спасено и доставлено в село Калбатау пять человек, из них четверо детей.

В медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Абайской области наблюдается скопление талых вод из-за резкого таяния снега на Тарбагатайском горном хребте. Из-за талых вод произошел перелив через дорожное полотно в 11 км от села Маканчи.