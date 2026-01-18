Двух человек спасли из снежного плена близ Атырау

В Атырауской области спасли двух человек, застрявших на автомобиле в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в 25 км от города Атырау на автодороге Атырау – Астрахань автомобиль с людьми застрял в снежном заносе.

"Спасатели оперативно выехали на место происшествия. По прибытии было установлено, что в снежном заносе застрял легковой автомобиль, в котором находились два человека. С помощью лебедки автомобиль был освобожден из снежного заноса и сопровожден в безопасное место. Эвакуированные в медицинской помощи не нуждались", – сказано в сообщении.

МЧС призывает граждан учитывать погодные условия перед выездом и соблюдать меры безопасности при движении по загородным автодорогам.

