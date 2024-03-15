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Грузовик перевернулся на трассе Астана – Темиртау

Автомобиль перевернулся на трассе Астана-Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:23 Фото: pixabay
На 1301 километре автодороги республиканского значения Астана – Темиртау 15 марта 2024 года произошел обрыв круга сцепления грузового автомобиля, в связи с чем машина перевернулась, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола", жертв и пострадавших нет.

"Прибывшие в экстренном порядке дорожники оказывают помощь водителю и пытаются отбуксировать машину. Дорожное покрытие на месте ДТП чистое, гололеда нет", – говорится в сообщении.

В компании обратились к автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными на данном отрезке дороги.

"Сотрудники дорожно-эксплуатационного участка в кратчайшие сроки обеспечат бесперебойный проезд", – заверили в "КазАвтоЖоле". 

Ранее мы рассказали, сколько ДТП произошло на дорогах города Алматы из-за сильного снегопада.

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Лариса Черненко
Акмолинская область Казахстан
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