Грузовик перевернулся на трассе Астана – Темиртау

На 1301 километре автодороги республиканского значения Астана – Темиртау 15 марта 2024 года произошел обрыв круга сцепления грузового автомобиля, в связи с чем машина перевернулась, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола", жертв и пострадавших нет.

"Прибывшие в экстренном порядке дорожники оказывают помощь водителю и пытаются отбуксировать машину. Дорожное покрытие на месте ДТП чистое, гололеда нет", – говорится в сообщении.

В компании обратились к автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными на данном отрезке дороги.

"Сотрудники дорожно-эксплуатационного участка в кратчайшие сроки обеспечат бесперебойный проезд", – заверили в "КазАвтоЖоле".

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