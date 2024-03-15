Грузовик перевернулся на трассе Астана – Темиртау
Фото: pixabay
На 1301 километре автодороги республиканского значения Астана – Темиртау 15 марта 2024 года произошел обрыв круга сцепления грузового автомобиля, в связи с чем машина перевернулась, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола", жертв и пострадавших нет.
"Прибывшие в экстренном порядке дорожники оказывают помощь водителю и пытаются отбуксировать машину. Дорожное покрытие на месте ДТП чистое, гололеда нет", – говорится в сообщении.
В компании обратились к автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными на данном отрезке дороги.
"Сотрудники дорожно-эксплуатационного участка в кратчайшие сроки обеспечат бесперебойный проезд", – заверили в "КазАвтоЖоле".
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