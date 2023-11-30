Грузовик опрокинулся на капчагайской трассе

Грузовой автомобиль марки Volvo потерял управление и перевернулся. Инцидент произошел 29 ноября на капчагайской трассе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Жесткое ДТП на капчагайской трассе сняли на видео. По словам автора ролика, ДТП произошло 29 ноября.



На кадрах видна упавшая на бок фура. Поврежден металлический отбойник.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинский области 39-летний водитель грузовой автомашины Volvo, следуя по автодороге "Алматы-Оскемен", на 44 километре не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.

"В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники батальона патрульной полиции УМПС ДП Алматинской области. По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП", – сообщили в полиции.

20 ноября на трассе в Актюбинской области произошло ДТП: на месте происшествия погибли три человека.