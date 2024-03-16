Украденное 40 лет назад антикварное оружие нашли в Акмолинской области

В августе 2023 года акмолинские полицейские обнаружили револьвер неизвестного происхождения. Установить, что это оружие конца XIX века, удалось только недавно, сообщает Zakon.kz.

Находка оказалась антикварным револьвером системы "Наган" 1895 года выпуска.

Изначально эксперты Института судебных экспертиз МЮ не смогли восстановить уничтоженные заводские номера на оружии. Маркировочные номера револьвера удалось обнаружить чуть позже главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области.

Фото: polisia.kz

При проверке оказалось, что это оружие украли в 1981 году в Кызылординской области. Сейчас сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе и какие преступления могли быть связаны с его применением за прошедшие 40 лет.

Ранее 13-летнего подростка с винтовкой задержали в Петропавловске. Позже оказалось, что он направлялся к друзьям с игрушечным оружием.

