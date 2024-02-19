Подросток с винтовкой разгуливал по Петропавловску

13-летнего подростка с винтовкой задержали в Петропавловске. При задержании оказалось, что он направлялся к друзьям с игрушечным оружием, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратились встревоженные горожане с сообщением о том, что по городу идет парень и держит в руках предмет, похожий на винтовку.

В течение считанных минут он был задержан сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств.

"Сотрудники полиции проверили несовершеннолетнего, шедшего по городу с предметом, похожим на оружие. По словам мальчика, он шел во двор к друзьям для игры. Имеющийся у него предмет – игрушечная винтовка". Пресс-служба ДП СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО

Стражи порядка призвали жителей не поддаваться тревожным настроениям, проявлять бдительность и неравнодушие в деле обеспечения общественного порядка и безопасности, сообщая обо всех подозрительных фактах на номер "102".

Ранее начальник Департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов рассказал, почему в учебных заведениях Петропавловска стражи порядка усилили охрану.