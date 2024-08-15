Три человека пострадали во время опрокидывания машины в Карагандинской области

Ночью 15 августа на автодороге Алматы – Екатеринбург опрокинулась машина, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, которые оказали помощь троим пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Алматы в результате аварии пострадал мотоциклист.