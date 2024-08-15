Три человека пострадали во время опрокидывания машины в Карагандинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 15 августа на автодороге Алматы – Екатеринбург опрокинулась машина, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, которые оказали помощь троим пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Алматы в результате аварии пострадал мотоциклист.
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