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Три человека пострадали во время опрокидывания машины в Карагандинской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 08:45 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 15 августа на автодороге Алматы – Екатеринбург опрокинулась машина, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, которые оказали помощь троим пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 08:45

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Алматы в результате аварии пострадал мотоциклист.

Елена Беляева
ДТП МЧС РК Алматы Карагандинская область ДТП 2024 год
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