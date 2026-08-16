Полицейские экстренно доставили пятилетнего мальчика на операцию в области Абай

В области Абай полицейские помогли экстренно доставить в больницу пятилетнего мальчика с глубокой раной ноги и сильным кровотечением, сообщает Zakon.kz.

15 августа 2026 года во время патрулирования трассы Семей – Усть-Каменогорск к полицейским Еламану Масалимову и Медету Смагулову обратилась женщина на Volkswagen. Она рассказала, что в машине находится ее травмированный сын, которому срочно нужна медицинская помощь.

По словам матери, мальчик играл во дворе дома в селе Гранитный Жанасемейского района и пытался залезть на входную дверь. В этот момент стекло разбилось и глубоко порезало ему ногу. Кровотечение не останавливалось.

Полицейские пересадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль и за 12 минут доставили их в приемное отделение областной больницы. По прибытии один из сотрудников взял мальчика на руки и занес внутрь.

Врачи сразу приняли ребенка и экстренно провели ему операцию.

Мать мальчика рассказала, что сильно испугалась из-за непрекращающегося кровотечения и не знала, что делать. Увидев по дороге полицейских, она обратилась к ним за помощью и впоследствии поблагодарила сотрудников за оперативность.

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