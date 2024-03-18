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Молодая женщина погибла после падения в дренажный колодец в Туркестанской области

Молодая женщина погибла, провалившись в дренажный колодец в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 01:55 Фото: Zakon.kz
29-летняя жительница Туркестанской области умерла после падения в узкий дренажный колодец, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", 30 спасателей пытались достать ее несколько часов.

"Трагедия произошла ранним утром вблизи села Майтобе. 29-летнюю девушку нашли еще живой в глубоком и узком дренажном колодце. Спасатели три часа пытались вытянуть обессиленную, качали внутрь кислород. На помощь пришел местный житель, которого спустили в трубу, и общими усилиями вытянули двоих наружу", – говорится в сюжете.

Пострадавшую передали медикам, но они через пару минут констатировали смерть. Провалилась девушка в колодец сама или ее кто-то столкнул – сейчас выясняет полиция.

Ранее сообщалось о другом трагичном случае. В Туркестанской области сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика. 17 марта его тело обнаружили в арыке. 

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Диана Абдуллаева
Туркестанская область
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