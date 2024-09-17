В Алматинской области три жителя села погибли после спуска в колодец

В селе Кеген Алматинской области проводится расследование по факту гибели трех местных жителей, в том числе 15-летнего подростка, которые скончались после спуска в колодец, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", по словам очевидцев, погибшие отравились ядовитым газом, скопившимся в шахте.

Трагедия произошла, когда 43-летний мужчина и его 15-летний сын спустились в колодец, чтобы выяснить причину пропажи питьевой воды. Оба потеряли сознание. На помощь им пришел сосед 1968 года рождения, но и он также потерял сознание. Все трое были найдены мертвыми жителями села. Местные жители подозревают, что причиной инцидента могла стать неправильная укладка асфальта, из-за чего люк колодца оказался закрыт и в шахте накопился газ.

Некоторые родственники также допускают версию удара током, так как колодец был заполнен водой. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти. Тела погибших находятся в морге города Конаева.

Местные власти подтверждают, что погибшие проводили работы без согласования с соответствующими службами, а подрядчик, укладывавший асфальт, уже не работает на своем посту.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Десятилетний мальчик провалился в колодец в Караганде.