В Алматинской области три жителя села погибли после спуска в колодец
Как пишет телеканал "КТК", по словам очевидцев, погибшие отравились ядовитым газом, скопившимся в шахте.
Трагедия произошла, когда 43-летний мужчина и его 15-летний сын спустились в колодец, чтобы выяснить причину пропажи питьевой воды. Оба потеряли сознание. На помощь им пришел сосед 1968 года рождения, но и он также потерял сознание. Все трое были найдены мертвыми жителями села. Местные жители подозревают, что причиной инцидента могла стать неправильная укладка асфальта, из-за чего люк колодца оказался закрыт и в шахте накопился газ.
Некоторые родственники также допускают версию удара током, так как колодец был заполнен водой. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти. Тела погибших находятся в морге города Конаева.
Местные власти подтверждают, что погибшие проводили работы без согласования с соответствующими службами, а подрядчик, укладывавший асфальт, уже не работает на своем посту.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Десятилетний мальчик провалился в колодец в Караганде.