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Петропавловцы спасли пенсионера от мошенников

помощь пенсионеру в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 18:25 Фото: пресс-служба ДП СКО
67-летний житель СКО едва не отдал мошенникам все средства с депозита. Двое неравнодушных петропавловцев удержали его от этого поступка, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, пенсионеру позвонили якобы от оператора сотовой связи, затем из "службы безопасности банка", потом якобы из силовой структуры. Звонившие уверили мужчину, что его банковский счет под угрозой. По указке злоумышленников он поехал в Петропавловск, снял все средства с депозита и собирался перечислить их на "страховую ячейку" – то есть в руки преступников.

"К счастью, действия пенсионера, который выполнял финансовые операции под диктовку неизвестных по телефону, привлекли внимание работника банка и 46-летнего горожанина Жениса Баймусина. Они попытались остановить сельчанина. Мошенники, слыша, что их планы под угрозой, вызвали для своей жертвы такси и велели ехать в другое отделение банка. Женис позвонил в полицию, догнал пенсионера на улице и удержал его от поездки". Пресс-служба ДП СКО

Вскоре прибывшие стражи порядка окончательно убедили пожилого человека, что он был в шаге от того, чтобы потерять все свои сбережения.

"Я часто слышу о таких способах обмана. О них много пишут в соцсетях, в WhatsApp. Сразу почувствовал, что дедушку обманывают", – говорит Женис Баймусин.

По информации Управления криминальной полиции ДП СКО, различные варианты "звонка из банка" – самый распространенный вид интернет-мошенничества: из 126 фактов, зарегистрированных с начала года, 52 преступления совершены именно по этой схеме.

"Вместе с тем активная профилактическая работа приносит свои плоды. Все чаще люди отказываются выполнять требования преступников. Люди в возрасте находятся в зоне наибольшего риска. Просим всех предупреждать пожилых родственников и знакомых об опасности интернет-мошенничества", – говорит начальник УКП ДП СКО, подполковник полиции Иван Терзиди.

Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане.

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Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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