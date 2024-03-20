Клиенты крупнейшего банка Эфиопии похитили 40 млн долларов из-за программного сбоя

19 марта в результате сбоя в работе крупнейшего коммерческого банка Эфиопии Commercial Bank of Ethiopia клиенты смогли снять со своих счетов суммы, превышающие размер накоплений. Остановить транзакции специалистам кредитной организации удалось только спустя два часа, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что всего клиентам Commercial Bank of Ethiopia (CBE) удалось снять или перевести в другие банки более 40 млн долларов. Большую часть денег вывели студенты, которые распространили информацию о сбое в мессенджерах. По словам одного из них, полиции пришлось разгонять длинные очереди, выстроившиеся к банкоматам в университетском кампусе.

Остановить транзакции специалисты банка смогли лишь через два часа. Сразу несколько университетов призвали студентов вернуть средства, которые им не принадлежали. По словам президента CBE Аби Сано, банк не станет предъявлять требования к тем, кто добровольно вернет деньги.

Представители Центробанка Эфиопии заявили, что CBE временно приостановил обслуживание клиентов из-за проверки безопасности системы.

В 2024 году Эфиопия присоединилась к БРИКС.