Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса

В Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года установят единый часовой пояс UTC+5. В связи с этим казахстанские банки выступили с важным объявлением – они предупредили своих клиентов о возможных сбоях в работе их сервисов из-за технических работ, сообщает Zakon.kz.

Kaspi Bank

Технические работы из-за перехода на единый часовой пояс Kaspi Bank будет проводить с 22:00 29 февраля до 2:00 1 марта.

"Некоторые сервисы в мобильном приложении Kaspi.kz, а также Kaspi-банкоматы, Kaspi-терминалы и Kaspi-картоматы могут быть временно недоступны. Оплата с Kаspi Gold с помощью Kaspi QR и переводы клиенту Kaspi будут работать в штатном режиме. Просим наших любимых клиентов совершить все необходимые финансовые дела заранее", – говорится в сообщении 29 февраля.

Также финорганизация обратила внимание на то, что пассажиры, которые купили билеты на Kaspi Travel, могут в разделе "Мои поездки" посмотреть актуальную информацию о времени вылета самолета.

"Для тех, кто только собирается приобрести билеты, время в сервисе Kaspi Travel уже указано с учетом перевода часов. В ж/д билетах время отправления поезда не изменится". Kaspi Bank

Halyk Bank

Своих клиентов о запланированных технических работах предупредил и Halyk:

"В связи с переходом на единый часовой пояс в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в Halyk будут проводиться технические работы и возможны прерывания некоторых банковских сервисов".

Технические работы будут проводиться в течение 25 минут с 23:50 (UTC +6) до 00:15 (UTC +5), и в этот промежуток времени будут доступны следующие сервисы:

оплата в POS-терминалах картами банка;

снятие наличных в банкоматах банка картами Halyk;

доступ к приложению Halyk для физических лиц и просмотр остатков по картам.

возможны небольшие прерывания в работе мобильного приложения:

проведение платежей;

переводы по картам, текущим счетам и депозитам;

просмотр остатков по кредитам, депозитам и проведение операций с ними.

Из-за того, что проведение технических работ будет также осуществляться на стороне внешних провайдеров и сторонних сервисов по всему Казахстану, некоторые услуги в приложении Halyk будут доступны с прерыванием в ночь с 29 февраля на 1 марта:

кредитование и онлайн-рассрочка (недоступны с 21:30 29 февраля до 05:00 1 марта);

платежи и переводы с использование ОТП-кода.

"Рекомендуем использовать биометрическую авторизацию (Touch ID/Face ID) при проведении платежей и переводов для минимизации зависимости от сторонних провайдеров. При возникновении вопросов обращайтесь по номерам: 7111 (бесплатно с мобильного); +7 (727) 259-07-77 (городской) для звонков из-за рубежа. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. Пожалуйста, планируйте свои операции заблаговременно". Halyk Bank

"Евразийский банк"

"Евразийский банк" будет проводить технические работы, связанные с переходом Казахстана на единый часовой пояс, с 21:00 29 февраля до 7:00 1 марта.

"Процесс перехода включает несколько этапов: параллельные и последовательные остановки сервисов, применение настроек по новому формату времени и последующий запуск всех сервисов. Также будет проведено тестирование, чтобы гарантировать корректную работу всех обновлений. В связи с этим в указанный период времени будут недоступны все банковские операции, включая операции по картам как внутри Казахстана, так и за его пределами через банкоматы и платежные терминалы. Приносим извинения за возможные неудобства! Мы сделаем все необходимое для быстрого возобновления работы всех сервисов". "Евразийский банк"

"Банк ЦентрКредит"

Извинились перед своими клиентами и в "Банке ЦентрКредит", где тоже будут проводиться работы по переводу времени на UTC +5:

"В связи с этим с 23:00 29 февраля по 02:00 1 марта возможны сбои в работе сервисов банка. Приносим извинения за временные неудобства".

"Отбасы банк"

А в "Отбасы банке" кратко заявили, что в связи с проведением технических работ по переходу на единый часовой пояс UTC+5 в ночь с 29 февраля на 1 марта "возможны кратковременные прерывания в работе сервисов банка".

"Приносим извинения за временные неудобства!" "Отбасы банк"

ForteBank

В ForteBank также заявили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта специалисты банка проведут технические работы в связи с переключением часового пояса на UTC +5. Из-за этого:

мобильное приложение ForteBank для физических лиц будет недоступно с 23.30 по 00.00 часов 29 февраля (UTC +6). Технические работы составят 30 минут;

покупки по картам, снятие в банкоматах Forte будут работать в штатном режиме;

контакт-центр для физических лиц, звонки и чаты с операторами будут недоступны 1 марта с 00.00 часов до 01:30 (UTC +6) по старому времени или до 00:30 (UTC +5) по новому времени. Время технических работ составит 1 час 30 минут;

мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness будут недоступны с 22.45 часов 29 февраля. Время технических работ составит 60 минут. Таким образом, мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness станут доступны в 23.45 (UTC +6) по старому времени 29 февраля. POS-терминалы и FortePOS продолжат работу в штатном режиме;

система для юридических лиц https://mybpm.bpm.fortebank.com/ не будет доступна 29 февраля с 21:00 до 01:00 1 марта (UTC +6) по старому времени или до 00:00 1 марта (UTC +5) по новому времени.

"Время технических работ составит четыре часа. Приносим свои извинения за доставленные неудобства". ForteBank

Jusan Bank

О проведении технических работ заявили и в Jusan Bank.

Фото: jusan.kz

Bank RBK

Bank RBK предупредил своих клиентов, что приложение банка будет недоступно с 00:00 до 1:30 (UTC+5) 1 марта. В связи с этим попросил их запланировать финансовые операции заранее.

Фото: bankrbk.kz

Bereke Bank

Извинился перед клиентами и Bereke Bank, который сообщил, что до 9:00 1 марта приложения B-Bank и B-Business будут недоступны.

Фото: berekebank.kz

Freedom Bank

Сервисы будут временно недоступны и у Freedom Bank, который запланировал технические работы до 1:00 1 марта.

Фото: bankffin.kz

Altyn Bank

Также о возможных прерываниях в сервисах заявили в Altyn Bank.

Фото: altynbank.kz

Home Credit Bank

Также к своим клиентам обратился Home Credit Bank, который попросил их осуществить все необходимые операции заранее.

Фото: home.kz

"Банк ВТБ"

И у "Банка ВТБ" до 6:00 1 марта будут недоступны некоторые сервисы.

Фото: vtb-bank.kz

"Исламский банк "Заман-Банк"

Возможное ограничение сервисов из-за технических работ ожидается и у "Исламского банка "Заман-Банк".

Фото: zamanbank.kz

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