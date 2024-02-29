Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Kaspi Bank
Технические работы из-за перехода на единый часовой пояс Kaspi Bank будет проводить с 22:00 29 февраля до 2:00 1 марта.
"Некоторые сервисы в мобильном приложении Kaspi.kz, а также Kaspi-банкоматы, Kaspi-терминалы и Kaspi-картоматы могут быть временно недоступны. Оплата с Kаspi Gold с помощью Kaspi QR и переводы клиенту Kaspi будут работать в штатном режиме. Просим наших любимых клиентов совершить все необходимые финансовые дела заранее", – говорится в сообщении 29 февраля.
Также финорганизация обратила внимание на то, что пассажиры, которые купили билеты на Kaspi Travel, могут в разделе "Мои поездки" посмотреть актуальную информацию о времени вылета самолета.
"Для тех, кто только собирается приобрести билеты, время в сервисе Kaspi Travel уже указано с учетом перевода часов. В ж/д билетах время отправления поезда не изменится".Kaspi Bank
Halyk Bank
Своих клиентов о запланированных технических работах предупредил и Halyk:
"В связи с переходом на единый часовой пояс в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в Halyk будут проводиться технические работы и возможны прерывания некоторых банковских сервисов".
Технические работы будут проводиться в течение 25 минут с 23:50 (UTC +6) до 00:15 (UTC +5), и в этот промежуток времени будут доступны следующие сервисы:
- оплата в POS-терминалах картами банка;
- снятие наличных в банкоматах банка картами Halyk;
- доступ к приложению Halyk для физических лиц и просмотр остатков по картам.
- возможны небольшие прерывания в работе мобильного приложения:
- проведение платежей;
- переводы по картам, текущим счетам и депозитам;
- просмотр остатков по кредитам, депозитам и проведение операций с ними.
Из-за того, что проведение технических работ будет также осуществляться на стороне внешних провайдеров и сторонних сервисов по всему Казахстану, некоторые услуги в приложении Halyk будут доступны с прерыванием в ночь с 29 февраля на 1 марта:
- кредитование и онлайн-рассрочка (недоступны с 21:30 29 февраля до 05:00 1 марта);
- платежи и переводы с использование ОТП-кода.
"Рекомендуем использовать биометрическую авторизацию (Touch ID/Face ID) при проведении платежей и переводов для минимизации зависимости от сторонних провайдеров. При возникновении вопросов обращайтесь по номерам: 7111 (бесплатно с мобильного); +7 (727) 259-07-77 (городской) для звонков из-за рубежа. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. Пожалуйста, планируйте свои операции заблаговременно".Halyk Bank
"Евразийский банк"
"Евразийский банк" будет проводить технические работы, связанные с переходом Казахстана на единый часовой пояс, с 21:00 29 февраля до 7:00 1 марта.
"Процесс перехода включает несколько этапов: параллельные и последовательные остановки сервисов, применение настроек по новому формату времени и последующий запуск всех сервисов. Также будет проведено тестирование, чтобы гарантировать корректную работу всех обновлений. В связи с этим в указанный период времени будут недоступны все банковские операции, включая операции по картам как внутри Казахстана, так и за его пределами через банкоматы и платежные терминалы. Приносим извинения за возможные неудобства! Мы сделаем все необходимое для быстрого возобновления работы всех сервисов"."Евразийский банк"
"Банк ЦентрКредит"
Извинились перед своими клиентами и в "Банке ЦентрКредит", где тоже будут проводиться работы по переводу времени на UTC +5:
"В связи с этим с 23:00 29 февраля по 02:00 1 марта возможны сбои в работе сервисов банка. Приносим извинения за временные неудобства".
"Отбасы банк"
А в "Отбасы банке" кратко заявили, что в связи с проведением технических работ по переходу на единый часовой пояс UTC+5 в ночь с 29 февраля на 1 марта "возможны кратковременные прерывания в работе сервисов банка".
"Приносим извинения за временные неудобства!""Отбасы банк"
ForteBank
В ForteBank также заявили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта специалисты банка проведут технические работы в связи с переключением часового пояса на UTC +5. Из-за этого:
- мобильное приложение ForteBank для физических лиц будет недоступно с 23.30 по 00.00 часов 29 февраля (UTC +6). Технические работы составят 30 минут;
- покупки по картам, снятие в банкоматах Forte будут работать в штатном режиме;
- контакт-центр для физических лиц, звонки и чаты с операторами будут недоступны 1 марта с 00.00 часов до 01:30 (UTC +6) по старому времени или до 00:30 (UTC +5) по новому времени. Время технических работ составит 1 час 30 минут;
- мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness будут недоступны с 22.45 часов 29 февраля. Время технических работ составит 60 минут. Таким образом, мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness станут доступны в 23.45 (UTC +6) по старому времени 29 февраля. POS-терминалы и FortePOS продолжат работу в штатном режиме;
- система для юридических лиц https://mybpm.bpm.fortebank.com/ не будет доступна 29 февраля с 21:00 до 01:00 1 марта (UTC +6) по старому времени или до 00:00 1 марта (UTC +5) по новому времени.
"Время технических работ составит четыре часа. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".ForteBank
Jusan Bank
О проведении технических работ заявили и в Jusan Bank.
Фото: jusan.kz
Bank RBK
Bank RBK предупредил своих клиентов, что приложение банка будет недоступно с 00:00 до 1:30 (UTC+5) 1 марта. В связи с этим попросил их запланировать финансовые операции заранее.
Фото: bankrbk.kz
Bereke Bank
Извинился перед клиентами и Bereke Bank, который сообщил, что до 9:00 1 марта приложения B-Bank и B-Business будут недоступны.
Фото: berekebank.kz
Freedom Bank
Сервисы будут временно недоступны и у Freedom Bank, который запланировал технические работы до 1:00 1 марта.
Фото: bankffin.kz
Altyn Bank
Также о возможных прерываниях в сервисах заявили в Altyn Bank.
Фото: altynbank.kz
Home Credit Bank
Также к своим клиентам обратился Home Credit Bank, который попросил их осуществить все необходимые операции заранее.
Фото: home.kz
"Банк ВТБ"
И у "Банка ВТБ" до 6:00 1 марта будут недоступны некоторые сервисы.
Фото: vtb-bank.kz
"Исламский банк "Заман-Банк"
Возможное ограничение сервисов из-за технических работ ожидается и у "Исламского банка "Заман-Банк".
Фото: zamanbank.kz
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