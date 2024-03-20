Сотрудник автопарка рассказал подробности смертельного ДТП с автобусом в Алматы

В Алматы 20 марта 2024 года рассматривают дело в отношении пассажира, по вине которого автобус въехал в группу людей на остановке. Сотрудник автопарка рассказал подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

На процессе был допрошен представитель транспортной компании "ДуманТрансКом", которому принадлежал автобус. Сначала он рассказал о пострадавшем водителе 47 маршрутки.

"Ермек Шокебаева с ноября 2023 года работала водителем нашего автобуса. То есть два месяца проработала у нас до ДТП. Когда принимали ее на работу, конечно, изучали резюме. Учли ее стаж и опыт. За время ее работы каких-либо жалоб на нее не поступало", – отметил он.

Мужчина поделился, как узнал о ДТП.

"Я узнал о случившемся из лент новостей. Позвонил водителю, но взял трубку незнакомый молодой человек. Он сказал, что, кажется, ногу сломал. Я хотел узнать подробностей, но он бросил трубку. Снова позвонил, но уже никто не отвечал. Тогда я поехал на место. Увидел кошмар, как наш автобус и другие автомобили были разбиты, люди в крови лежали на земле, на месте было много разных сотрудников", – сказал представитель "ДуманТрансКома".

Пострадавшие поинтересовались у работника автобусного парка, почему автобус не имеет кабинки для безопасности водителей.

"Мы купили такой автобус. Переоборудование транспорта не разрешается по законодательству. Даже лишние сиденья мы не можем ставить. Это новые маршрутки, буквально в августе 2023 года мы закупили их. Они не дешевые, то есть не ради экономии денег были куплены. Они соответствуют всем требованиям. Если нам разрешат ставить кабинки для водителей, мы поставим их. Когда автобус вышел на рейс, он был полностью исправный. Водитель также прошла утром проверку и все было хорошо", – пояснил представитель транспортной компании "ДуманТрансКом".

Он добавил, что в автобусе было пять камер, они охватывают весь салон. Все они работали в день происшествия и зафиксировали ДТП.

Сейчас автобус находится на штрафстоянке.

Смертельное ДТП с неуправляемым автобусом произошло на пр. Райымбека в Алматы вечером 22 декабря 2023 года. Пассажирский автобус маршрута №47 въехал в толпу людей у остановки общественного транспорта. Погибли три человека, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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В полиции уточнили, что причиной инцидента стало нападение агрессивного пассажира на водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара лишилась сознания, и автобус потерял управление.