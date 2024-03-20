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Смертельное ДТП с автобусом: пострадавшие рассказали о первых минутах после удара

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы, суд, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 16:38 Фото: Zakon.kz
В Алматы проходит суд в отношении пассажира автобуса, который из-за отказа остановиться ударил водителя. В результате чего транспорт въехал в группу людей на остановке. Корреспондент Zakon.kz расскажет, что было на процессе.

Процесс идет под председательством судьи Такена Шакирова.

На скамье подсудимых – 32-летний пассажир автобуса Дархан Ахметжанов, он проходит по статье "Хулиганство".

20 марта допросили пострадавших водителей машин, которые попали под удар автобуса.

"Я возвращался с базара, по пути хотел захватить пассажиров. Люди голосовали, я остановился. Было как обычно тихо. А потом что случилось, не помню. Очнулся только в больнице. Мне рассказали, что автобус протаранил мою машину. Я около 20 минут лежал в машине, потом меня вытащили из нее прохожие. Все это время я был без сознания", – сказал один из пострадавших водителей.

Также мужчина поделился, что в больнице лежал в соседней палате с водителем автобуса Ермек Шокебаевой.

"Я считаю, что водитель автобуса была не в тяжелом состоянии, потому что она периодически выходила из палаты, разговаривала по телефону, ходила по делам. Если бы ей было плохо, она не смогла бы так активно двигаться", – сказал водитель легковушки.

Свои показания дал и другой водитель авто, который пострадал в ДТП.

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"Вечером я ехал за рулем на своей машине домой. Услышал, что сзади был сильный удар. Увидел, как автобус продолжал движение и ударил микроавтобус, который после удара поехал в мою сторону. Он влетел в меня. Повредил переднее крыло. После этого автобус не прекратил движение и наехал на людей. Через 20 метров остановился. Я вышел из машины, смотреть, что происходит, и увидел, что не земле лежат люди. Дальше мы дожидались полицию и врачей, которым объяснили, как все было", – рассказал мужчина.

Смертельное ДТП с неуправляемым автобусом произошло на проспекте Райымбека в Алматы вечером 22 декабря. Пассажирский автобус маршрута №47 въехал в толпу людей у остановки общественного транспорта. Погибли три человека, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. В полиции уточнили, что причиной инцидента стало нападение агрессивного пассажира на водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара лишилась сознания, и автобус потерял управление.

Ранее очевидцы поделились первыми подробностями трагического инцидента.

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