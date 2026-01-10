#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.94
593.88
6.43
Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном цехе под Алматы – кадры с места ЧП

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 21:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Карасайском районе Алматинской области 10 января произошел пожар в мебельном цехе, расположенном в селе Булакты-2, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило на пульт службы "112".

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Был развернут штаб, территория вокруг объекта оцеплена, здание обесточено. Для обеспечения работы в темное время организовали освещение с помощью световой башни.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространение огня удалось предотвратить. Пострадавших в результате пожара нет.

В тушении были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС и местных исполнительных органов. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Житель Тобыла пострадал во время пожара в Костанайской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мебельный цех загорелся в Алматы
23:39, 22 ноября 2024
Мебельный цех загорелся в Алматы
Пожар разгорелся в мебельном цехе в Астане
21:59, 31 января 2025
Пожар разгорелся в мебельном цехе в Астане
Крупный пожар произошел в цехе в Алматы
18:46, 20 марта 2024
Крупный пожар произошел в цехе в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: