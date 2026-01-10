Крупный пожар произошел в мебельном цехе под Алматы – кадры с места ЧП

В Карасайском районе Алматинской области 10 января произошел пожар в мебельном цехе, расположенном в селе Булакты-2, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило на пульт службы "112".

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Был развернут штаб, территория вокруг объекта оцеплена, здание обесточено. Для обеспечения работы в темное время организовали освещение с помощью световой башни.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространение огня удалось предотвратить. Пострадавших в результате пожара нет.

В тушении были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС и местных исполнительных органов. Причины возгорания устанавливаются.

