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В двух селах Туркестанской области смыло мост

мост размыло в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:35 Фото: скриншот видео
21 марта 2024 года в селе близ Кентау смыло мост. Шокирующее видео с места происшествия опубликовали местные жители в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в областной администрации, передает Zakon.kz.

По данным акимата Туркестанской области, в связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке. В результате мост в селе Карнак был частично затоплен.


На данный момент ведутся работы по восстановлению моста и, как отметили в местном акимате, угрозы для населенного пункта нет. Представители госорганов организовали соответствующие работы.

"Из-за обильного выпадения осадков, превышающих норму, уровень воды в реке поднялся. Впоследствии мост, соединяющий город Кентау и поселок Карнак, был поврежден. На данный момент к восстановительным работам привлечена необходимая коммунальная техника. Ситуация находится на контроле. Движение на дороге временно приостановлено", – сообщил корреспонденту Zakon.kz аким Кентау Жандос Тасов.

В областном акимате также сообщили, что смыло мост при въезде в село Бакырлы Каратауского сельского округа Созакского района.

"Угрозы затопления населенного пункта нет. В настоящее время дождь прекратился. Со стороны местного исполнительного органа предусмотрены работы по восстановлению моста. На месте происшествия работают сотрудники уполномоченных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, представители акимата", – ответили на запрос редакции Zakon.kz в акимате.

Ранее похожий инцидент произошел в Алматинской области. Мост смыло в Алакольском районе Алматинской области (ныне Жетысуской области), в Лепси (ранее Лепсинск) в ночь на 30 апреля 2021 года.

А в начале марта 2024 года в Жетысуской области вынесли приговор по делу о дороге близ села Малайсары в Кербулакском районе, которую сначала некачественно отремонтировали, а потом в 2023 году ее смыло талыми водами. Согласно информации, опубликованной на сайте прокуратуры области 1 марта 2024 года, проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке.

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