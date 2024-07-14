Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Узбекистане в Андижанской области селевым потоком смыло мост

В Узбекистане в Андижанской области селевым потоком смыло мост, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 20:24 Фото: кадр из видео
В хокимияте Андижанской области сообщили, что селевым потоком смыло мост. Инцидент произошел на территории Ходжаабадского и Джалакудукского районов, передает Zakon.kz.

По информации UzNews.uz, в результате обрушения никто не пострадал и не погиб.


Ранее сообщалось, что в Кыргызстане из-за дождя и селя затопило рынок города Ош и несколько сел.

11 июля 2024 года сель снес мост между Кыргызстаном и Таджикистаном. По данным Минтранспорта, в Баткенском районе на автодорогах Айгул-Таш – Согмент – Таян с 3 по 9 км и Сох-Кан-Зардалы с 29 по 31 км накануне, 10 июля, сошли сели и был камнепад.

Читайте также

Сель в Кыргызстане: идут поиски членов одной семьи, которые пропали без вести
Сель в Кыргызстане: идут поиски членов одной семьи, которые пропали без вести
Елена Вебер
2024 год Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
Трампа хотели убить, стрелок прострелил ему ухо
Трампа хотели убить: подробности покушения на экс-президента США
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Токаев осудил покушение на жизнь Трампа
Токаев осудил покушение на жизнь Трампа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: