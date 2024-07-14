В Узбекистане в Андижанской области селевым потоком смыло мост

В хокимияте Андижанской области сообщили, что селевым потоком смыло мост. Инцидент произошел на территории Ходжаабадского и Джалакудукского районов, передает Zakon.kz.

По информации UzNews.uz, в результате обрушения никто не пострадал и не погиб.





Ранее сообщалось, что в Кыргызстане из-за дождя и селя затопило рынок города Ош и несколько сел.

11 июля 2024 года сель снес мост между Кыргызстаном и Таджикистаном. По данным Минтранспорта, в Баткенском районе на автодорогах Айгул-Таш – Согмент – Таян с 3 по 9 км и Сох-Кан-Зардалы с 29 по 31 км накануне, 10 июля, сошли сели и был камнепад.

