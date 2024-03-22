Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели нашли пропавшую в степи семью в Карагандинской области

Спасатели нашли пропавшую в степи семью в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 05:36 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили, что в Карагандинской области недалеко от п.Шахан нашли семью из трех человек, заблудившихся в степи, передает Zakon.kz

Как выяснилось, люди шли домой по степному массиву и в трех км от п. Шахан заблудились, при этом у мужчины отказали ноги.

"Поисковой группой ДЧС заблудившиеся граждане были найдены и переданы карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в этой же Карагандинской области спасатели нашли потерявшегося в зимовке мужчину.

Читайте также

В Атырауской области продолжают откачивать талые воды
В Атырауской области продолжают откачивать талые воды
Еще две трассы затопило в двух регионах Казахстана
Еще две трассы затопило в двух регионах Казахстана
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Елена Вебер
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: