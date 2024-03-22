Спасатели нашли пропавшую в степи семью в Карагандинской области

В МЧС РК сообщили, что в Карагандинской области недалеко от п.Шахан нашли семью из трех человек, заблудившихся в степи, передает Zakon.kz

Как выяснилось, люди шли домой по степному массиву и в трех км от п. Шахан заблудились, при этом у мужчины отказали ноги.

"Поисковой группой ДЧС заблудившиеся граждане были найдены и переданы карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в этой же Карагандинской области спасатели нашли потерявшегося в зимовке мужчину.