Тело мужчины обнаружили на крыше пристройки в Актау

Фото: pixabay

В Актау на крыше пристройки нашли мужчину без признаков жизни. Предполагается, что трагедия произошла в ночь на 22 марта, передает Zakon.kz.

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