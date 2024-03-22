Тело мужчины обнаружили на крыше пристройки в Актау
Фото: pixabay
В Актау на крыше пристройки нашли мужчину без признаков жизни. Предполагается, что трагедия произошла в ночь на 22 марта, передает Zakon.kz.
Как пишет Lada.kz, тело нашли жители 12 микрорайона.
По предварительной версии, человек выпал из окна многоэтажки. На месте работают полицейские и врачи.
Ранее в Костанайской области во дворе дома было найдено тело сельского акима.
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