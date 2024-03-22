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Тело мужчины обнаружили на крыше пристройки в Актау

Тело мужчины обнаружили в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 11:46 Фото: pixabay
В Актау на крыше пристройки нашли мужчину без признаков жизни. Предполагается, что трагедия произошла в ночь на 22 марта, передает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, тело нашли жители 12 микрорайона. 


По предварительной версии, человек выпал из окна многоэтажки. На месте работают полицейские и врачи. 

Ранее в Костанайской области во дворе дома было найдено тело сельского акима.

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