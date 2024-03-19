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Тело сельского акима нашли во дворе дома в Костанайской области

найдено тело сельского акима, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 21:18 Фото: Zakon.kz
19 марта в Костанайской области во дворе дома нашли тело мужчины. По предварительной информации, это аким Пресногорьковского сельского округа Узункольского района Тастемир Турсунбаев, сообщает Zakon.kz.

СМИ предполагают, что мужчина совершил суицид.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

"По факту обнаружения тела мужчины во дворе дома в Узункольском районе возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы", – говорится в сообщении.

Иные сведения в рамках проводимого следствия, в соответствии ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

Тастемир Турсунбаев родился в 1964 году в Костанайской области. Трудовую деятельность начинал электриком, работал заведующим ветеринарным участком Петропавловского сельского округа Узункольского района. Позже он в течение 16 лет занимал должность акима Петропавловского сельского округа.

С 2015 по 2018 год Тастемир Турсунбаев работал акимом Пресногорьковского сельского округа. После он взял паузу, и в 2023 году его снова назначили на этот пост.

Ранее в Алматы на высокогорной селезащитной плотине Медеу нашли тело мужчины, который упал с высоты. Им оказался 19-летний Сержан Жакежан.

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