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Лавина сошла на дом в горах Алматы

Лавина сошла на дом в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 13:58 Фото: pixabay
Лавина сошла с пика Букреева в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли на видео, как в горах Алматы лавина сошла на дом. В паблике Instagram пишут, что cход произошел утром 22 марта 2024 года на горном курорте "Алматау".

"Лавина сошла с пика Букреева, могут погибнуть люди! Видео от рабочих данного места, руководство молчит", – говорится в публикации.

Автор видео сообщает, что снежная лавина прошла вокруг дома и остановилась. Ее протяженность – около 400 метров.

В МЧС прокомментировали происшествие. По словам спасателей, работники горных курортов были своевременно предупреждены о лавинной опасности. 20 марта филиалом АГЭТУ ГУ "Казселезащита" была выдана рекомендация администрации курорта "Пионер" о лавинной опасности и принятии необходимых мер. По рекомендации специалистов, допуск населения был ограничен.

"22 марта утром в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак. Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта "Пионер". Жертв и пострадавших нет. Специалисты проинформировали: "Обмер и подсчет объема снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий", – уточнили в ведомстве. 

Также в МЧС отметили, в Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу.

"На основании штормового предупреждения 20 марта 2024 года ДЧС информировало об опасности схода снежных лавин. Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – рекомендовали спасатели.

Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы.

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