Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы

Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 20:01 Фото: pixabay
4 марта 2024 года "Казселезащита" МЧС РК провела аэровизуальное обследование в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, сотрудники  "Казселезащиты" на вертолете "Казавиаспас" облетели бассейны рек Центральной части хребта Иле-Алатау, от бассейна реки Каскелен до реки Талгар.

"По предварительным результатам в верховьях бассейнов рек Киши Алматы, Улкен Алматы наблюдаются сходы не значительных лавин. В бассейне реки Талгар объемы сошедших лавин составили до 300 кубометров. Все лавины остановились на склоне гор. Сходов снежных лавин со значительными объемами не зафиксировано. Угрозы снежных лавин объектам не выявлено", – говорится в сообщении.


В ведомстве отметили, что моренные озера находятся в зимнем режиме, под покровом снега и льда.

"Разрушений на ледниках и льда на акватории озер не выявлено. Расходы воды в пределах нормы, без изменений. Высота снега в высокогорье составляет от одного метра и более. На перемычках озер и в нижнем бьефе сооружений видимых признаков фильтрации не выявлено. Следов обвалов и сходов оползней не выявлено", – пояснили в МЧС.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

Читайте также

&quot;Астанаэнергосбыт&quot; оштрафовали за необоснованные начисления за отопление
"Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованные начисления за отопление
главное за день 4 марта 2024 года
Землетрясение в Алматы, обрушение моста в Туркестане, Кошанов и Бектенов с визитом в России: главное за день
Глава МЧС отчитался Токаеву о ситуации в Алматы после землетрясений
Глава МЧС отчитался Токаеву о ситуации в Алматы после землетрясений
Диана Абдуллаева
Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: