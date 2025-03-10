Еще на одном горнолыжном курорте близ Алматы сошла лавина

Сход еще одной лавины зафиксировали 10 марта близ Алматы. На этот раз снежные массы обрушились на горнолыжном курорте СОК "Акбулак", сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в 15:50 на высоте 2 664 метра.

"Зафиксирован самопроизвольный сход лавины объемом 300 кубометров. Снежные массы скатились в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

На место происшествия выезжали пять специалистов и три единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС региона и администрации курорта.

Ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают мониторинг снежного покрова в районе Акбулака.

Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.

В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.