Еще на одном горнолыжном курорте близ Алматы сошла лавина
Инцидент случился в 15:50 на высоте 2 664 метра.
"Зафиксирован самопроизвольный сход лавины объемом 300 кубометров. Снежные массы скатились в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
На место происшествия выезжали пять специалистов и три единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС региона и администрации курорта.
Ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают мониторинг снежного покрова в районе Акбулака.
Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.
В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.