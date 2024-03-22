Камнепад и лавиноопасность: алматинских туристов предупредили об опасности

Фото: пресс-служба МЧС РК

22 марта и в ближайшую неделю в горных районах хребта Иле Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности, сообщает Zakon.kz.

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