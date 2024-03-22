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Законодательство РК

Камнепад и лавиноопасность: алматинских туристов предупредили об опасности

камнепад в алматинских горах, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:50 Фото: пресс-служба МЧС РК
22 марта и в ближайшую неделю в горных районах хребта Иле Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности, сообщает Zakon.kz.

В связи с угрозой схода лавин и камнепадов в горах города Алматы выставлены полицейские посты, и экологическими постами национальных природных парков на территории Алматинской области ограничен доступ населения и отдыхающих в зоны лавинного риска.

"Камнепады зафиксированы на дорогах Турген – ур. Батан, г. Есик – озеро Есик, г. Каскелен – Лесхоз. МЧС рекомендуют туристам быть благоразумными при планировании прогулок в горно-лесную местность".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что лавина сошла близ горнолыжного курорта Pioneer в Алматы.

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Елена Беляева
МЧС РК Алматы
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