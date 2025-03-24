В горах Алматинской области объявлена лавинная опасность до 30 марта

В горах Алматинской области с 24 по 30 марта сохраняется высокая лавинная опасность, предупредили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на территории Алматинской области насчитывается 55 лавиноопасных участков.

"Они расположены преимущественно в Енбекшиказахском и Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. Сход лавин может быть спровоцирован повышением температуры воздуха и обильными осадками в виде дождя и снега", – сообщили в ДЧС.

Ведомство призывает жителей, туристов и отдыхающих воздержаться от выхода на заснеженные склоны и строго соблюдать меры безопасности в горной местности.

Кроме того, в связи с неустойчивой погодой спасатели напоминают об угрозе выхода на тонкий лед. Гражданам рекомендуется отказаться от выхода на замерзшие водоемы, чтобы избежать несчастных случаев и травм.

Ранее сообщалось, что лавина сошла на трассу в Алматинской области.