Автомобиль с маленькими детьми опрокинулся на трассе в Абайской области

22 марта 2024 года в Жарминском районе на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск произошло опрокидывание автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в автомобиле находились женщина 1991 года рождения и трое детей 2016, 2019 и 2022 годов рождения.

"Сотрудники незамедлительно оказали первую медицинскую помощь женщине, которую с различными травмами доставили в Центральную районную больницу Жарминского района. Дети в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что детей передали отцу.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 22 марта сообщалось, что автомобиль опрокинулся при попытке переехать реку в Туркестанской области.