Автомобиль с маленькими детьми опрокинулся на трассе в Абайской области
Фото: pixabay
22 марта 2024 года в Жарминском районе на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск произошло опрокидывание автомобиля, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, в автомобиле находились женщина 1991 года рождения и трое детей 2016, 2019 и 2022 годов рождения.
"Сотрудники незамедлительно оказали первую медицинскую помощь женщине, которую с различными травмами доставили в Центральную районную больницу Жарминского района. Дети в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.
Отмечается, что детей передали отцу.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 22 марта сообщалось, что автомобиль опрокинулся при попытке переехать реку в Туркестанской области.
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