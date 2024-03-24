Легковушка опрокинулась на трассе в Карагандинской области, пострадали шесть человек

На автодороге Алматы – Екатеринбург 24 марта 2024 года опрокинулся легковой автомобиль, пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, ДТП произошло на 794 км автодороги.

"На месте ДТП бригадой экстренного реагирования ТМСП "Акшатау" Центра медкатастроф Карагандинской области оказана экстренная помощь пятерым взрослым и одному ребенку. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек в госпитализации не нуждался, остальные пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу Шетского района.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 24 марта в Алматы произошло сильное ДТП, от которого два автомобиля раскидало в разные стороны. Как выяснил корреспондент Zakon.kz, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле.