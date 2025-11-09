В Петропавловске мужчина заявил о пытках при задержании: комментарий полиции

В Петропавловске мужчина заявил, что его избили сотрудники полиции во время задержания. По его словам, силовики применяли насилие и вынуждали его подписать документы под давлением, сообщает Zakon.kz.

В обращении, опубликованном в соцсетях, мужчина сообщил, что 7 ноября около 18:30 на пересечении улиц Заводской и Ауэзова его задержали сотрудники УБОП и спецназа.

"Обвинения мне не предъявили. В ходе задержания меня избивали", – заявил мужчина.

По его словам, насилие продолжалось и в служебном транспорте, а затем – в здании городского отдела полиции Петропавловска.

"Хотели окунуть меня в унитаз, заставляли меня дать какие-то показания, далее меня завели в кабинет, пугали меня арестом, говорили, что подкинут наркотические вещества", – утверждает он.

Под давлением, добавил мужчина, он подписал бумаги, содержание которых не понимал. После этого его отвезли в больницу, где сняли побои и заставили написать объяснение "в ходе падения".

В полиции Северо-Казахстанской области подтвердили факт задержания, но изложили иную версию событий. В областном департаменте полиции сообщили, что мужчина является подозреваемым в хулиганстве. По данным ведомства, инцидент произошел после вызова о конфликте в одном из увеселительных заведений Петропавловска.

"В ходе разбирательства по видеозаписи установлено, что охранник заведения, являющейся спортсменом-боксером, нанес телесные повреждения одному из посетителей", – сообщил Аскар Мухаметкалиев, и.о. начальника ДП СКО.

По информации полиции, подозреваемый оказал сопротивление и не подчинился законным требованиям, после чего был задержан. Сейчас мужчина находится в больнице, у его палаты дежурят сотрудники конвойной службы.

"Доводы подозреваемого о нарушениях со стороны сотрудников полиции будут тщательно проверены в рамках служебного расследования", – отметил глава департамента.

Полиция также предупредила о недопустимости распространения недостоверных сведений и напомнила, что "за распространение ложной информации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность".

