Легковой автомобиль загорелся в Астане

15 марта в Астане, в районе Байконыр, загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

На месте были задействованы пять человек личного состава и одна автоцистерна ДЧС.

Машину потушили.

Пресс-служба МЧС РК напоминает:

Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине.

Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз.

Вывести всех пассажиров из салона, забрать документы и сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома.