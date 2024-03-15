Легковой автомобиль загорелся в Астане
Фото: pixabay
15 марта в Астане, в районе Байконыр, загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
На месте были задействованы пять человек личного состава и одна автоцистерна ДЧС.
Машину потушили.
Пресс-служба МЧС РК напоминает:
- Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине.
- Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз.
- Вывести всех пассажиров из салона, забрать документы и сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.
Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript