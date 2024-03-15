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Легковой автомобиль загорелся в Астане

машина загорелась в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 00:36 Фото: pixabay
15 марта в Астане, в районе Байконыр, загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

На месте были задействованы пять человек личного состава и одна автоцистерна ДЧС.

Машину потушили.

Пресс-служба МЧС РК напоминает:

  • Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине.
  • Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз.
  • Вывести всех пассажиров из салона, забрать документы и сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома.

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