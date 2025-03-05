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"Сотрясение мозга и перелом ребер": женщина пострадала из-за сбежавшей лошади в центре Семея

Сбежавшая лошадь, Семей, центр Семея, центр города, ловили всем городом, сотрясение мозга, перелом ребер, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 13:42 Фото очевидцев
В Семее второй день по центру города бегает лошадь, передает Zakon.kz. Животное запечатлели на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как лошадь галопом проносится по нескольким проспектам и улицам.

Изначально это видео большинство пользователей Сети восприняли с юмором. Но позже стало не до смеха. 

"Это новый китайский автопром на 1 лошадиную силу".

"Больше интересно, где принц упал???"

"На старый мост бежит, хочет показать, что так быстрее, чем на авто".

"Кто-то без бешпармака остался".

"Все нормально, это экспресс доставка", − пишут с юмором комментаторы в Instagram. 

Однако одним днем сбежавшая лошадь не ограничилась. Сегодня, 5 марта, ее вновь заметили в центре Семея. 

Пользовательница @aneka.mob поделилась видео, на кадрах которого лошадь лежит возле городского Дворца бракосочетания. На этот раз ситуация уже всерьез обеспокоила горожан.

"Доча напугалась сегодня, позвонила, говорит, лошадь, как бешеная мимо проскакала… я думала, еще одна сбежала, а тут эта же, оказывается", – пишет одна из семейчанок в комментариях в соцсетях.

Причина для беспокойства действительно есть: по рассказам очевидцев, сегодня утром беглянка на полном скаку сбила женщину на перекрестке прямо на пешеходном переходе.

"Я видела, проходила мимо. Это было на перекрестке проспекта Шакарима – Абая, прямо на пешеходном переходе, от университета до музыкальной школы. Лошадь скакала по улице Абая со стороны медуниверситета. На скаку сбила взрослую женщину на переходе. Та упала, разбила голову", – рассказала корреспонденту Zakon.kz одна из очевидцев Алия.

По словам семейчанки, на место происшествия приезжала полиция, пострадавшую увезли на "скорой". На станции скорой медицинской помощи области Абай информацию о вызове подтвердили.

"Вызов поступил сегодня в 7:38. Улица Абай – пересечение с проспектом Шакарима, на пешеходном переходе женщину 1968 года рождения сбила лошадь. Лошадь без хозяина. С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом третьего-шестого ребер" женщина доставлена в областную больницу", – сообщила старший врач колл-центра Ольга Мартынова.

В Департаменте полиции области Абай сообщили, что сейчас ищут владельца животного и пытаются поймать сбежавшего коня. 

"За безопасность населения при выгуле, выпасе и перегоне сельскохозяйственных животных ответственность несет владелец. На улицах, площадях, скверах, в других общественных местах общего пользования и особо охраняемых природных территориях города выгул скота запрещается. Полицией устанавливается владелец лошади", – прокомментировали в полиции. 

К слову, сбежавшее животное навело в Семее такой переполох, что его буквально пришлось искать всем городом. К поискам беглянки подключились общественники и волонтеры. В местном Instagram-паблике даже объявили целый челлендж.

Спустя почти двое суток полицейским удалось поймать лошадь. А вот хозяину теперь грозит административный штраф. А также, скорее всего, ему еще предстоит оплатить лечение пострадавшей женщине.   

Фото Екатерина Бобко
Екатерина Бобко
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