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Законодательство РК

Спасатели помогли достать упавшую в канаву лошадь в Кызылорде

Лошадь, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 08:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
23 марта в городе Кызылорда спасатели помогли вытащить лошадь, которая упала в канаву на дачной территории, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, происшествие произошло у городского места отдыха "Керуен" на даче "ПМК-29". Благодаря слаженной работе спасателей им удалось вытащить из канавы лошадь, используя спасательную веревку.

Хозяин лошади выразил спасателям огромную благодарность. "Нам важна каждая жизнь!" – трогательно завершили сообщение в Telegram-канале ведомства.

Похожий случай произошел в Актобе. Там обессиленную лошадь спасли из ледяной воды.

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