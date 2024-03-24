Спасатели помогли достать упавшую в канаву лошадь в Кызылорде

23 марта в городе Кызылорда спасатели помогли вытащить лошадь, которая упала в канаву на дачной территории, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, происшествие произошло у городского места отдыха "Керуен" на даче "ПМК-29". Благодаря слаженной работе спасателей им удалось вытащить из канавы лошадь, используя спасательную веревку.

Хозяин лошади выразил спасателям огромную благодарность. "Нам важна каждая жизнь!" – трогательно завершили сообщение в Telegram-канале ведомства.

Похожий случай произошел в Актобе. Там обессиленную лошадь спасли из ледяной воды.