Обессиленную лошадь спасли из ледяной воды в Актобе

Спасатели из Актобе вызволили лошадь из Актюбинского водохранилища. Кадрами спасения поделилась пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Также в ведомстве 27 февраля 2024 года уточнили, что животное провалилось по лед в районе дамбы на водохранилище.

При помощи веревки спасатели Магжан Ахетов и Нурбек Сундет помогли вытащить лошадь.

По данным МЧС, никто не пострадал.

В начале февраля стало известно о еще одном добром поступке. Тогда неравнодушные алматинцы спасли котенка, который три дня просидел на дереве.