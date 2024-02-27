Обессиленную лошадь спасли из ледяной воды в Актобе
Фото: phxere
Спасатели из Актобе вызволили лошадь из Актюбинского водохранилища. Кадрами спасения поделилась пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.
Также в ведомстве 27 февраля 2024 года уточнили, что животное провалилось по лед в районе дамбы на водохранилище.
При помощи веревки спасатели Магжан Ахетов и Нурбек Сундет помогли вытащить лошадь.
По данным МЧС, никто не пострадал.
В начале февраля стало известно о еще одном добром поступке. Тогда неравнодушные алматинцы спасли котенка, который три дня просидел на дереве.
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