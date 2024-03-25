В одной из квартир многоэтажки в Шымкенте захлопнулась дверь и внутри осталась пожилая женщина

В городе Шымкенте 24 марта по номеру “112” поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома захлопнулась дверь и внутри осталась пожилая женщина, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, прибывшие по адресу спасатели оперативно-спасательного отряда смогли открыть дверь специальными инструментами. Женщина в слезах призналась спасателям, что ей пришлось кидать в сторону двери рядом находившиеся предметы. Так она сообщала о своем положении соседям. Подоспевшая к этому времени дочь пенсионерки выразила спасателям благодарность.

МЧС настоятельно просит не оставлять без присмотра детей и пожилых людей.

20 марта стали известны подробности спецоперации по освобождению заложницы в Шымкенте.