Двух пропавших людей нашли спасатели в степи в Атырауской области
Фото: pixabay
Сегодня в Махамбетском районе Атырауской области силами ДЧС проводились поиски двух человек 1967 и 1983 годов рождения, которые накануне ранним утром выехали в степь на своем личном авто, сообщает Zakon.kz.
О пропаже двух местных жителей сегодня заявили их родственники. Обнаружить заблудившихся спасателям удалось спустя час.
"Оказалось, что автомобиль застрял в грязи в 46-м км от населенного пункта. Спасенные сообщили, что выехали в степь на поиски скота, однако потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться", – пояснили в ДЧС.
В медицинской помощи граждане не нуждались.
В поисково-спасательных работах были задействованы четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС.
Ранее двух человек спасли из пожара в Семее.
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