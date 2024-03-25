Двух пропавших людей нашли спасатели в степи в Атырауской области

Фото: pixabay

Сегодня в Махамбетском районе Атырауской области силами ДЧС проводились поиски двух человек 1967 и 1983 годов рождения, которые накануне ранним утром выехали в степь на своем личном авто, сообщает Zakon.kz.

О пропаже двух местных жителей сегодня заявили их родственники. Обнаружить заблудившихся спасателям удалось спустя час. "Оказалось, что автомобиль застрял в грязи в 46-м км от населенного пункта. Спасенные сообщили, что выехали в степь на поиски скота, однако потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться", – пояснили в ДЧС. В медицинской помощи граждане не нуждались. В поисково-спасательных работах были задействованы четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС. Ранее двух человек спасли из пожара в Семее. Читайте также Двое туристов потерялись в горах Алматы Двух человек спасли из пожара в Семее Башенный кран горел в Астане

Следите за новостями zakon.kz в: