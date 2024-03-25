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Двух пропавших людей нашли спасатели в степи в Атырауской области

Природа , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 14:50 Фото: pixabay
Сегодня в Махамбетском районе Атырауской области силами ДЧС проводились поиски двух человек 1967 и 1983 годов рождения, которые накануне ранним утром выехали в степь на своем личном авто, сообщает Zakon.kz.

О пропаже двух местных жителей сегодня заявили их родственники. Обнаружить заблудившихся спасателям удалось спустя час.

"Оказалось, что автомобиль застрял в грязи в 46-м км от населенного пункта. Спасенные сообщили, что выехали в степь на поиски скота, однако потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться", – пояснили в ДЧС.

В медицинской помощи граждане не нуждались.

В поисково-спасательных работах были задействованы четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС.

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