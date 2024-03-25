В Актау командир избивал новобранцев дубинкой

Командир бил новобранцев табуреткой по голове и избивал их дубинкой в войсковой части "25744", расположенной в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 марта "Диапазон", военнослужащего обвинили в превышении власти.

"В уголовном деле командира первого взвода минометной батареи второго штурмового батальона несколько эпизодов. Так, например, он построил личный состав новобранцев и стал бить одного из них деревянной дубинкой по голове и интересовался, знает ли тот его фамилию. Молодой солдат назвал неправильную фамилию, за что получил еще несколько ударов от своего командира", – говорится в статье.

Отмечается, что такие же удары дубинкой от своего командира получили и несколько других срочников.

"Следствие пришло к выводу, что такое вытворял он для того, чтобы утвердить свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы. В другом случае он ударил кулаком в лицо солдата, который опоздал на построение. И ему же позже нанес несколько ударов табуреткой по голове, поводом послужило то, что якобы рядовой матерился на учебных занятиях", – пишет издание.

Однако пятеро военнослужащих, которых следствие признало потерпевшими, простили обвиняемого в превышении власти и написали заявление о примирении сторон. Сам обвиняемый также сообщил суду, что признает свою вину и согласен на примирение с потерпевшими.

В итоге Военный суд Актюбинского гарнизона прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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