В Актау солдаты ели окурки: командира приговорили к двум годам ограничения свободы

В Актау командира взвода материально-технического обеспечения медицинской роты войсковой части 25744 приговорили к двум годам ограничения свободы за превышение власти, сообщает Zakon.kz.

Согласно приговору Военного суда Актюбинского гарнизона от 19 декабря 2024 года, в марте 2024 года военнослужащие срочной службы взвода материально-технического обеспечения медицинской роты по указанию сержанта убирали территорию части. Увидев на полу окурки сигарет, он вызвал двух рядовых и приказал съесть бычки.

После чего один из рядовых, почувствовав недомогание, обратился в медицинский пункт воинской части с жалобами на пищевое отравление. Рядовой рассказал в суде, что ему и другому солдату сержант приказал съесть бычки. После этого второму солдату стало плохо, его тошнило и рвало, но он придумал легенду, что съел сэндвич. И в суде этот солдат сказал, что не имеет ни к кому претензий, ситуации с окурками не было и он отравился сэндвичем.

Согласно материалам дела, позже из-за беспорядка в помещении сержант ударил ногой в грудь одного из солдат. Когда тот упал, командир со словами: "Э, вставай, не умирай", ударил еще несколько раз ногой и кулаком и дал команду "Упор лежа принять!". Он нанес еще несколько ударов лежащему срочнику. Рядовой в суде подтвердил избиение. После инцидента солдат позвонил отцу, отправил фото синяков и ссадин, попросил помощи, опасаясь, что его убьют или покалечат.

Сержант в суде вину не признал, сообщил, что телесных повреждений не наносил. В часть должен был приехать новый командир, поэтому солдаты занимались уборкой. Увидев беспорядок, он позвал двух срочников и сделал им только замечание.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 451 Уголовного кодекса ("Превышение власти или служебных полномочий") и назначил два года ограничения свободы, а также привлек сержанта к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что в этой же части 22-летний экс-командир зенитно-артиллерийского взвода Дамир Досов, играя с пистолетом, застрелил 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова.