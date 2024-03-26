Крупную партию кокаина изъяли полицейские в Астане

В Астане полицейские задержали сотрудника интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали водителя Haval, у которого при личном обыске из кармана куртки изъяли 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

"При обыске автомашины сотрудники обнаружили еще 76 таких свертков. 33-летний мужчина признался, что "работал" в интернет-магазине, занимаясь складированием, фасовкой и распространением наркотиков", – сообщили 26 марта в пресс-службе ДП Астаны.

Дома у подозреваемого обнаружили тайник с наркотическими веществами, весы, пакеты ziplock, изоленты.





"Согласно акту исследования установлено, что изъятые наркотические вещества – 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP. По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело", – сообщили в полиции.

Задержанный водворен в ИВС.

1 марта сообщалось о том, что в Астане в подпольной лаборатории нашли мешки с наркотиками на 540 млн тенге.