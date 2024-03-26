В павлодарском суде рассказали страшные подробности убийства Миланы Давыдовой

Сегодня, 26 марта 2024 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодара состоялось предварительное слушание по делу об убийстве семилетней Миланы Давыдовой. На скамье подсудимых – мать девочки и ее любовник – жители поселка Бескауга.

Их обвиняют по ст. 99 (ч.3 ) УК РК – "убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц".

Как следует из обвинительного акта, у матери Татьяны Давыдовой и соседа Аскара Абельдинова была связь.

"Возникли интимные отношения, сопровождавшиеся систематическим употреблением спиртных напитков. 17 ноября 2023 года Абельдинов, имея при себе водку с целью распития, в очередной раз направился в дом Давыдовой. При этом, проживая по соседству, он был прекрасно уведомлен, что в 12:30 час. в доме никого, кроме Татьяны Давыдовой, не было", – зачитала хронологию рокового для ребенка дня прокурор Гульмира Тюлюбаева.

В это время супруг Давыдовой пас скот в степи, а дети были в школе. Во время застолья прямо в коридоре частного дома любовники вступили в интимные отношения. В это время из школы вернулась Милана.

"Испытав обиду и злость, девочка крикнула, что расскажет отцу об измене матери, после чего забежала в дом. В этот момент у Давыдовой, находящейся в алкогольном опьянении, из-за опасений о распространении сведений возник преступный умысел, направленный на убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу. Около 13:10 час. Давыдова забежала в дом, догнала Милану и нанесла ей два удара кулаком в лицо, а затем жестоко избила ремнем. Ребенок потерял сознание", – говорится в обвинительном акте.

Подошедший Абельдинов решил сам довести дело до конца. Ни его, ни мать не остановило, что за всем в ужасе наблюдал брат Миланы, тоже вернувшийся из школы. Взяв ремень, сосед задушил девочку. Затем преступники перенесли тело ребенка и спрятали под железной цистерной недалеко от дома.

Уже вечером того дня мать сообщила об исчезновении девочки.

Милану почти двое суток искали полиция, сотрудники ДЧС, волонтеры.

19 ноября девочку нашли мертвой, что стало настоящим шоком для жителей поселка Бескауга и всего региона.

Позже сталоизвестно, что оперативники заподозрили в совершении преступления мать и соседа

Сегодня на предварительном слушании судья Нурлан Каирбеков сообщил, что подсудимые имеют право на рассмотрение дела в участием присяжных. И мужчина, и женщина отказались. Главное судебное разбирательство назначено на 8 апреля 2024 года.