Установил приложение и лишился 5 млн тенге: акмолинец стал жертвой крупного мошенничества

55-летний акмолинец установил неизвестное приложение и лишился 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам потерпевшего, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Национального банка. Под предлогом "техники безопасности" звонившие убедили мужчину установить на мобильный телефон приложение и перевести деньги с одного банковского депозита на другой.





"На следующий день он обнаружил, что 5 млн тенге с его счета исчезли – средства двумя транзакциями по 2,5 млн тенге были переведены на счета третьих лиц. При этом, как утверждает потерпевший, он не сообщал мошенникам коды из SMS, данные банковских карт или личную информацию, а также самостоятельно не осуществлял переводов", – рассказали в полиции.

Отдел полиции Сандыктауского района расследует уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские проводят оперативные и следственные мероприятия для установления причастных лиц.

Правоохранительные органы напоминают гражданам: нельзя устанавливать незнакомые приложения, переходить по подозрительным ссылкам и доверять звонкам "сотрудников банков". Настоящие специалисты финансовых организаций никогда не запрашивают личные данные и не предлагают переводить деньги на "безопасные счета".

