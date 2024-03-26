Двухэтажный жилой коттедж горел в Актау
Фото: пресс-служба МЧС РК
26 марта в 18:20 в Актау в двухэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, предварительная площадь пожара – 150 кв. м.
"В 18:45 пожар локализован, 19:06 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задействованы 16 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС", – уведомила пресс-служба МЧС.
Ранее сообщалось, что пятиэтажный крытый паркинг горел в Астане.
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