Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двухэтажный жилой коттедж горел в Актау

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 20:05 Фото: пресс-служба МЧС РК
26 марта в 18:20 в Актау в двухэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, предварительная площадь пожара – 150 кв. м.

"В 18:45 пожар локализован, 19:06 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задействованы 16 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС", – уведомила пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось, что пятиэтажный крытый паркинг горел в Астане.

Читайте также

пожар в жилом доме
Три газовых баллона успели вынести пожарные из горящего дома в ВКО
судебный процесс будет открытым
Судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева будет открытым
пожар
Пассажирский автобус сгорел на оживленном перекрестке в Таразе
Елена Беляева
МЧС РК Актау Мангистауская область Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: