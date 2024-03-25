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Пятиэтажный крытый паркинг горел в Астане

Пятиэтажный крытый паркинг горел в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 20:00 Фото: pixabay
Пожар произошел 25 марта 2024 года в пятиэтажном крытом паркинге в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, по прибытии пожарных установлено, что в отдельностоящем крытом паркинге произошло возгорание на первом этаже в кладовом помещении.


"В тушении пожара были задействованы 63 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС города Астаны. На месте был развернут оперативный штаб по тушению пожара. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

В 18:56 пожар ликвидировали. Площадь пожара составила 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Караганде в пятиэтажном доме 24 марта 2024 года произошел пожар, погиб мужчина. 

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