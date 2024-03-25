Пятиэтажный крытый паркинг горел в Астане

Пожар произошел 25 марта 2024 года в пятиэтажном крытом паркинге в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, по прибытии пожарных установлено, что в отдельностоящем крытом паркинге произошло возгорание на первом этаже в кладовом помещении.





"В тушении пожара были задействованы 63 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС города Астаны. На месте был развернут оперативный штаб по тушению пожара. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

В 18:56 пожар ликвидировали. Площадь пожара составила 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Караганде в пятиэтажном доме 24 марта 2024 года произошел пожар, погиб мужчина.