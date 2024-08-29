Жилой комплекс обгорел снаружи в Актау

В Актау произошел пожар в 10-этажном доме, сообщает Zakon.kz.

В акимате города рассказали, что 29 августа 2024 года около 06:02 загорелся 10-этажный жилой комплекс OTYRAR CITY. Пожар ликвидировали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

"По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, произошло загорание наружной обшивки задней стороны дома с 1 по 10 этаж на предварительной площади 2100 м². Распространение огня на жилые квартиры не допущено. Пожар ликвидирован в 06:18", – сказано в сообщении.

Фото: акимат Актау

До прибытия пожарных 60 жильцов самостоятельно покинули дом, еще 15 человек эвакуировали спасатели. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

При этом в акимате отметили, что восстанавливать жилой комплекс будет застройщик.

Утром 29 августа на пожар в высотке выезжали спасатели и в Усть-Каменогорске, горела квартира на втором этаже.