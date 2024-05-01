В Костанае пожарные вынесли из горящего дома три газовых баллона
Фото: ДЧС Костанайской области
Пожар в частном жилом доме произошел 1 мая в Костанае, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Костанайской области, о пожаре стало известно в 17:57.
"По прибытии установлено, что огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Огнеборцы в ходе тушения вынесли три газовых баллона, предотвратив потенциальный взрыв", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 18:37 пожар ликвидировали. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
Ранее сообщалось о другом пожаре. В 7 микрорайоне Ауэзовского района при пожаре в четырехэтажном жилом доме погибла женщина 1997 года рождения.
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