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Водители грузовиков прошли четыре километра в поисках помощи в Абайской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 23:01 Фото: скриншот видео
26 марта на проселочной дороге в Абайской области сломались два грузовика. Водители обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия направились сотрудники оперативно-спасательного отряда.

"По прибытии спасателей было установлено, что из-за неисправности грузовых автомобилей двое мужчин вышли на проселочную дорогу и направились пешком в сторону трассы. В связи с бездорожьем в данной местности сотрудники оперативно-спасательного отряда прошли пешком около четырех километров и обнаружили пострадавших".Пресс-служба МЧС РК

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в город Семей.

Мужчины поблагодарили всех, кто участвовал в спасательной операции.


Ранее на 27 марта штормовое предупреждение было объявлено в пяти областях страны.

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Елена Беляева
Абайская область Семей
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