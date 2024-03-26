Водители грузовиков прошли четыре километра в поисках помощи в Абайской области

Фото: скриншот видео

26 марта на проселочной дороге в Абайской области сломались два грузовика. Водители обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

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