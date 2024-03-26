Водители грузовиков прошли четыре километра в поисках помощи в Абайской области
Фото: скриншот видео
26 марта на проселочной дороге в Абайской области сломались два грузовика. Водители обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия направились сотрудники оперативно-спасательного отряда.
"По прибытии спасателей было установлено, что из-за неисправности грузовых автомобилей двое мужчин вышли на проселочную дорогу и направились пешком в сторону трассы. В связи с бездорожьем в данной местности сотрудники оперативно-спасательного отряда прошли пешком около четырех километров и обнаружили пострадавших".Пресс-служба МЧС РК
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в город Семей.
Мужчины поблагодарили всех, кто участвовал в спасательной операции.
Ранее на 27 марта штормовое предупреждение было объявлено в пяти областях страны.
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