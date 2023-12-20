Сильный ветер сдул грузовик с дороги в Абайской области

Из-за сильного ветра на трассе Омск – Майкапчагай в Абайской области вынесло в кювет грузовой автомобиль. Вытаскивать большегруз обратно на дорогу пришлось с помощью полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Абайской области 20 декабря, инцидент произошел днем 19 декабря на 913-м км трассы Омск – Майкапчагай. Грузовую "ГАЗель" занесло, она съехала в кювет и завалилась набок.

На выручку водителю "ГАЗели" пришли патрульные полицейские, которые проезжали по трассе. Гражданин России, находившийся за рулем грузовика, объяснил, что не нарушал ПДД – машину занесло из-за сильных порывов бокового ветра.

Полицейские обратились к руководителю одного из местных предприятий, который предоставил погрузчик. С его помощью грузовой автомобиль вытащили обратно на трассу и сопроводили до ближайшего населенного пункта.

Ранее на большей части территории Казахстана объявили штормовое предупреждение. В Абайской области 19 декабря была метель с порывами ветра до 25 м/с.