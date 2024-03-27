МЧС РК: В селе Коянды уже откачали 80 тыс. кубометров талых вод

В МЧС РК сообщили, что в Акмолинской области в селе Коянды активно продолжают противопаводковые работы, передает Zakon.kz.

"По состоянию на 06:00 27 марта откачано 80 тысяч куб. м. талых вод. Всего задействовано 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и города Астана, а также МИО. Ситуация стабильная", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в селе Коянды талыми водами подтоплены три частных дома и два временных жилых сооружения. Сотрудники областного ДЧС ночью откачали 48 тыс. куб. м талых вод.







