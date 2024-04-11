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Законодательство РК

В селе Покровка СКО откачано 13,5 тысяч кубометров талой воды

В селе Покровка СКО откачано 13,5 тыс. куб.м. талой воды, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 04:17 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что с. Покровка Северо-Казахстанской области ведутся активные противопаводковые мероприятия в круглосуточном режиме, передает Zakon.kz

По данным ведомства, на данный час в Покровке уложено 4750 шт. мешкотар, отсыпано 150 тонн инертного материала и откачано 13,5 тыс. куб.м. талой воды.


Ранее 11 апреля сообщалось, что в СКО спасатели, прибывшие на помощь из области Улытау, продолжают работы по откачке талых вод.

Ночью 12 апреля, стало известно, что в целом по Казахстану из подтопленных зон эвакуированы свыше 99 тысяч человек, из них 36 365 детей.



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